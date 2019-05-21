即興孖阿Sa外遊慶祝成軍18年 阿嬌送部「跑車」畀老公 (13:12)

鍾欣潼（阿嬌）﹑鄭少秋（秋官）﹑楊千嬅﹑薛家燕﹑陳家樂﹑李司棋﹑甘比（陳凱韻）﹑鄺美雲﹑黎諾懿﹑蔡瀚億和阮兆祥等，昨晚出席在金鐘萬豪酒店舉行「《明報》創刊60周年酒會」，齊賀《明報》踏入60周年，場面熱鬧。

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阿嬌和好姊妹蔡卓妍（阿Sa）日前到日本旅行，慶祝Twins成軍18年，談到她們去旅行都擺烏龍，阿嬌笑言此程是她負責訂酒店，阿Sa負責訂機票，而阿Sa以為是住她住開的酒店。問她們是否多年來都蝦碌？阿嬌笑言：「是呀，但OK的，我們去到時，全部商店都關門，迫住行激安，幸好當時人不多，無被認出。」阿嬌表示此行相當即興，主要是吃東西，和嘻嘻哈哈，跟大家開心慶祝18年。

談到老公日前被影到一個人在台灣？阿嬌表示當時其實她也在台灣，只是留在家中砌Lego，老公則與醫師食飯：「他拿住那碗湯是買給我飲的！」近日沉迷砌Lego的阿嬌，自言近日砌了一條街出來後，還砌了一份禮物給老公，就是一輛跑車的Lego：「知他很想要，我砌了三日，很難。我不是上癮，消磨時間而已。」

（即時娛樂）