【涉酒駕被捕】27歲郭子豪認罪 案件押後至6月11日宣判 (13:55)

【今日直擊】27歲的無綫男藝人郭子豪，兩個月前涉嫌酒後駕駛被捕，今日於九龍城裁判法院提堂，身穿西裝的他於上午8時45分，在律師和經理人陪同下到場，神情凝重。

他於庭上就被控案件坦白認罪，由律師代表求情呈上長達16頁文件，律師指27歲的郭子豪主要職業是藝人，亦兼職健身教練，月入3萬5千元。除工作外熱衷參與公益事務、貢獻社會、義務宣揚健身運動、到老人院探訪長者、清潔沙灘等，不論案發前後全部都是自發性參與。

與父母同住的郭子豪於案發時收到身在外地的父親來電，指母親身體不適，至晚飯喝了白酒的郭子豪因擔心，在情急下仍選擇駕車回家，事後已明白到無論什麼理由，都不應該酒後駕駛。律師亦呈上4封包括父親、公司高層、資深藝人及中學學長的求情信，在父親的手寫求情信當中，提到郭子豪每月會給5千元家用，事發後也有悔意，不斷向家人說對不起。

律師繼指郭子豪作為藝人，事發後已飽受輿論壓力，直接或間接損失了很多工作，且坦白承認罪行，明白犯下愚蠢的錯，承諾不會再酒後駕駛，以及作為藝人會宣揚不要酒後駕駛的信息。最終法官雖表示考慮到郭子豪有悔意，但決定等候社會服務令報告，押後至6月11日上午9時半判刑，獲准保釋。

【案件編號：KCCC1430/2019】

（即時娛樂）