潮媽周汶錡(Kathy)昨天45歲生日,她和一班圈中好友包括張智霖(Chilam)和袁詠儀(靚靚)﹑蔡一智和太太以及妹妹周勵淇等,舉行生日派對,而派對主題似乎跟懷舊及跳舞有關,因為眾出席賓客大部分穿上喇叭褲現身。而靚靚在社交網分享圖片,並說:「可愛的美人 生日快樂 身體健康 謝謝你送了一個又可扮靚搞笑的晚上。」而壽星靚媽則在instagram留言說:Thank you all for your blessings!!! It's an unforgettable day to me﹗

(即時娛樂)