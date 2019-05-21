【不可強求】黎耀祥再拍港劇講緣分：要睇班底同組合 (17:17)

黎耀祥﹑黎諾懿﹑蔡瀚億﹑周國豐﹑樂易玲﹑薛芷倫﹑姜皓文﹑唐貝詩和傅嘉莉等，昨晚出席在金鐘萬豪酒店舉行「《明報》創刊60周年酒會」，齊賀《明報》踏入60周年。

黎諾懿為拍全新節目《懿想得到》，分別到日本和馬來西亞拍攝，受「安心事件」影響，早前孖楊明再到馬來西亞重拍，前後共拍了兩個月，結果肥了十公斤，他說：「在日本不敢怠慢嘉賓，餐餐吃懷石料理，沒一餐吃得晒，但主要增磅是來自馬來西亞，我很喜歡馬來西亞美食，蝦麵、肉骨茶，最『致命』是榴槤，我一個人消化三個榴槤，馬來西亞榴槤種類又多，好開心可以吃到野生榴槤。」黎諾懿自知「出事」，返港後即減肥。

視帝黎耀祥最近忙登台搵真銀，他透露去年拍的內地劇，稍後在內地播映，他要去內地巡迴宣傳。至於何時再拍香港劇？黎耀祥說：「未有，等下先，拍劇講緣分，不可以強求，要睇班底和組合，班底和組合太重覆不想做。」最近無綫重播他有份主演的《法政先鋒III》，他都有看，指該劇雖然是七年前，但不過時，節奏和衣著都追得上潮流。

蔡瀚億（BabyJohn）四月底約滿蕭定一公司後，與朋友自組公司，他指入行七年，第一次自組公司，凡事親力親為，是新嘗試，亦是新挑戰：「傾工作和合約由拍擋負責，我除繼續演出，還會嘗試幕後工作。」

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（即時娛樂）