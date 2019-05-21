鄺美雲做善事無分宗教信仰 姜皓文期待跟陳沖拍戲 (17:37)

左起：王喜和莊思敏﹑甄志強﹑沈慧林和龔凱欣及麥德羅，昨晚都有出席酒會。（娛樂組攝）

鄺美雲﹑姜皓文﹑甄志強﹑萬希泉創辦人及總裁沈慧林﹑李司棋﹑薛家燕﹑Big Echo創辦人Apple姐（劉麗萍）﹑蘇慧恩與施匡翹﹑王大業﹑莊思敏﹑應屆港姐冠軍陳曉華、亞軍鄧卓殷及友誼小姐陳靜堯﹑寇鴻萍和女兒唐貝詩，昨晚盛裝打扮出席「《明報》創刊60周年酒會」，場面熱鬧。

一向對長者極有愛心的鄺美雲，賀明報60周年報慶之前，去了老人院探訪，她說：「今次探訪天主教老人院，之前在機場遇到個修女，修女說知我是佛教徒，但需要我幫忙，做善事無分宗教信仰，於是我偕同天主教朋友去探訪，送些小禮物給他們。」另外，她最近積極練歌，為稍後於珠海舉行的活動獻唱。

劇集《鐵探》雖然已播畢，但很多觀眾仍掛念「Bingo」姜皓文（黑仔），黑仔直言估不到劇集口碑和收視強勁，Bingo又成功跑出來，透露「Bingo」這個角色會有前傳或外傳，但未必是電視劇。另外，黑仔現在有兩部電影在手，一部跟鄧麗欣合作，另一部跟陳沖合作：「沒跟陳沖合作過，好期待，我很喜歡她的電影。」

甄志強最近忙搞其監製、導演兼演出的音樂劇《難兄難弟》，他表示該劇於年初時已做了一場，由於反應熱烈，將於7月21日假屯門大會堂再演一場。

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（即時娛樂）