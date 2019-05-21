【擺「安心事件」上台】蔡一智：唔好再問我嗰啲嘢.... (18:47)

草蜢《17385世界巡迴演唱會澳門站》日前在威尼斯人金光綜藝館舉行，蘇志威的「漁民威」性感造型，亦令人眼前一亮，而貪玩的蔡一傑要求場內觀眾玩人浪時，觀眾更是玩到欲罷不能，玩完一圈又一圈，令他大為感動。

草蜢甫開場即以全新編曲電音《熱力節拍 Wou Bom Ba medley》，配合閃爆舞衣打開序幕，蔡一傑（傑仔）以西裝外套真空上陣露點大騷結實胸肌，草蜢三子的賣力演出引來台下女粉絲不停的跟著大唱大跳，尖叫聲此起彼落！

令人意想不到是，隨後蘇志威 （蘇老闆） 也在慢歌環節，以超短熱褲披著漁網登場，公開展示他少有「性感」的一面，對此他直言要歸功於蔡一智，完騷後他興奮地説：「我哋個騷啲衫都好靚，連埋蜘蛛俠個網咁有難度嘅造型，全部都係蔡一智的功勞，咁當然要我有咁上下身型至著到，唔係要大隻，係要夠firm夠結實。」

蔡一智「安心事件」而無端端成為網民「出氣袋」，這晚阿智也不忘在台上，幽自己一默，他説：「我係蔡一智，我唔係姓（指向蘇志威），亦唔係佢細佬 （指向蔡一傑），更加唔係第二個人，唔好再問我嗰啲嘢，我唔會再回應。」但隨即被蘇老闆說：「你今日著黃色，你唔避忌？」

（即時娛樂）