群星賀《明報》創刊60周年 薛家燕：《明報》跟我們成長 (19:39)

左起：楊千嬅﹑薛家燕和甘比昨晚出席《明報》創刊60周年酒會。（娛樂組攝）

《明報》昨日踏入60周年，晚上在金鐘萬豪酒店舉行「《明報》創刊60周年酒會」，大批城中名人到賀，包括楊千嬅、鄭少秋（秋官）、鍾欣潼、薛家燕、鄺美雲、李司棋、黎耀祥、甘比（陳凱韻）、黎諾懿、蔡瀚億、王大業、阮兆祥、陳志雲、王喜、薛芷倫、莊思敏、姜皓文、陳家樂、衛詩雅、湯怡、應屆港姐冠軍陳曉華、亞軍鄧卓殷和友誼小姐陳靜堯等，場面星光熠熠﹗他們還恭喜《明報》踏入60周年。

楊千嬅：祝《明報》60周年生日快樂﹑報業蒸蒸日上，希望員工﹑所有記者朋友和同事，都身體健康和加人工，希望大家繼續努力，愈做愈好。

薛家燕：《明報》60周年誌慶，《明報》跟我們一齊成長，好像我去年都入行60年，時間過得好快，好多謝《明報》一直以來，和市民息息相關，亦透過《明報》帶到好多資訊給我們，知道社會發生什麼事，好似娛樂版亦報道得好好，祝《明報》愈做愈好。

甘比：祝《明報》60周年生日快樂，業務蒸蒸日上。

湯怡﹑鍾欣潼﹑衛詩雅﹑陳家樂：祝《明報》60歲生日快樂﹗

李司棋：恭喜《明報》創刊60周年，生日快樂，Happy birthday﹗

（即時娛樂）