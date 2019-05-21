【創刊60周年】周國豐跟《明報》情牽三代 鄭紹康孖薛芷倫支持 (18:12)

《明報》60周年酒會名人紅星到賀，城中名人周國豐、「天下第一關」鄭紹康、「Ball后」薛芷倫、皮草太子爺王大業、萬希泉鐘錶的行政總裁沈慧林，還有打扮靚靚好搶眼的傅嘉莉、莊思敏、寇鴻萍與女兒唐貝詩等也出動。

周國豐（Brandon）認識《明報》，始於當年跟已故父親周啟邦接受《明報》訪問開始，直到他已成為兩名兒子之父，與《明報》友好關係延續至第3代。他的太太黃泳霖正懷第3胎且接近預產期，所以留家休息未有陪同到場。Brandon開心表示：「此胎都是仔，加埋我，家中共有成4條King！兒子出世是今年我最開心的父親節禮物。」

皮草太子爺王大業本來要飛往外地公幹開會，特別改動行程遷就到場支持。他讚賞《明報》立場向來不偏不倚，絕對認同是本地具公信力的報章。

莊思敏完成錄影工作專誠趕赴酒會，她認為藝人與傳媒應互相幫助，她說：「藝人需要傳媒幫助，保持良好關係好重要！」

「港版陀飛輪」萬希泉鐘錶行政總裁沈慧林，說一間公司或品牌要屹立不倒60年絕不容易，他希望自己創立的品牌可以向《明報》好好學習。

「Ball后」薛芷倫聯同好友「天下第一關」鄭紹康出席，他們向來是本地名流社交圈的活躍分子，熟悉各大小潮流名牌，所以對報道時尚資訊和娛樂新聞為主的明報OL網一直十分捧場。

（即時娛樂）