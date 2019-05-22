【康城影展】畢彼特 里安納度 現身參賽新片首映禮 (01:27)

第72屆康城影展自上周二揭幕以來，21齣主競賽單元電影，已放映了一半，當中最矚目的《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time in Hollywood）香港時間21日深夜舉行首映禮，此片由《危險人物》塔倫天奴（Quentin Tarantino）執導，並結合兩大男神：畢彼特（Brad Pitt）和里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）演出，自然分外矚目，尤其前者自從2016年跟安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）分開後，甚少亮相公開場合，《從》片亦是他近兩年來首齣重要幕前作品。至於里安納度，更是自2015年《復仇勇者》他在奧斯卡稱帝後的首齣新片。《從》片除了兩大男神主演外，還有《冰之驕女》瑪歌羅比（Margot Robbie）、《不一樣的爸爸》狄高達芬寧（Dakota Fanning）等參演。

《從前，有個荷里活》講述1969年的美國洛杉磯，一名前西部電視影集明星Rick Dalton（里安納度狄卡比奧飾）與他的替身（畢彼特飾）一起在荷李活闖蕩，Rick的鄰居是知名導演波蘭斯基的妻子兼女演員Sharon Tate（瑪歌羅比飾)，最後慘遭殺害，背後卻藏着不為人知的秘密。

（即時娛樂）