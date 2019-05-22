【康城影展】章子怡又趕場 撐《從前，有個荷里活》首映 (02:26)

內地女星章子怡日前飛抵康城影展，即馬不停蹄，日前連趕兩場，既出席《La Belle Epoque》首映又現身珠寶品牌晚宴；香港時間21日深夜，她再次忙個不停，先以deep V銀色短裙現身大師班前夕的記者會，之後換過黑色透視晚裝再出席《從前，有個荷里活》首映禮。

畢彼特（Brad Pitt）和里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）主演的《從前，有個荷里活》吸引力驚人，首映禮上星光熠熠，除導演塔倫天奴（Quentin Tarantino）和太太，以及有份主演的狄高達芬寧（Dakota Fanning）外，評審之一的艾莉芬寧（Elle Fanning）、《狂野時速》米雪露芝姬絲（Michelle Rodriguez）、《迷幻沙灘》維珍妮利杜恩（Virginie Ledoyen ）、嘉兒施維尼（Chloe Sevigny）、台灣女星桂綸鎂，以及碧咸（David Beckham）的大仔布魯克林（Brooklyn Beckham），亦有跟女友Hana Cross到場。

（即時娛樂）