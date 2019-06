陳法拉昨日宣佈已於5月18日在法國巴黎跟拍拖3年的法籍男友司馬諾(Emmanuel Straschnov)結婚,獲前夫薛世恒、大批好友及影迷送上祝福。法拉昨晚在Instagram上載與司馬諾在婚禮上的照片,多謝丈夫給予她的愛。

她說︰「Thank you all so much for being there on May 18 and to help us create this special memory. I'm very lucky to have you all in my life. Most of all, I have to thank my parents and... Emmanuel @emstnv for his love. ❤️(非常感謝你們在5月18日的到來,並幫助我們創造這個特別的回憶。 生命中有你們,我很幸運。 最重要的是,我要謝謝我的父母和......司馬諾的愛。)」

司馬諾也有在其Instagram上載婚照,簡單寫下一句「Married」。

(即時娛樂)