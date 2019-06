樂基兒(Gaile)上月為丈夫Ian誕下兒子後閉關坐月,只在出院回家及母親節當上在社交網分享母子合照,其餘時間都專心湊仔。Gaile今日在Instagram更新動態,上載一張她用手掩瞼、頭髮凌亂的自拍照,以及一束碌柚葉的照片。原來Gaile雖然是「鬼妹仔」,但生產完後竟然跟足傳統,整整一個月沒沖涼洗頭。今日,她終於坐完月可以沖涼洗頭了,立即用碌柚葉煲薑水沖涼洗頭,難怪會開心到在社交平台甫相慶祝。Gaile在照片中寫︰「AFTER A MONTH OF NOT SHOWERING AND WASHING MY HAIR」及「T MINUS 24 HOUR AND CONFINEMENT MONTH DONE」。

(即時娛樂)