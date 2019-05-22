【冇要過前夫贍養費】蔡宛珊主動提出分居：過去兩年過得好辛苦 (16:04)

蔡宛珊今午在instagram撰長文回應有關贍養費一事。（蔡宛珊ig圖片）

姚子羚日前被爆疑陷入四角戀，並爆出她和舊愛Raymond的牀照，事後姚子羚澄清沒有介入Raymond婚姻，強調二人交往時，Raymond和太太蔡宛珊已分居一年多，而她和Raymond亦分手一段時間。

有報道蔡宛珊和Raymond曾聯名購入銅鑼灣物業自住，有指該單位於去年以880萬賣出，疑男方將出售物業的錢，作為給前妻的贍養費；蔡宛珊則以個人名義，以超過1,200萬元，購入跑馬地單位自住。

今午蔡宛珊對贍養費的報道作出澄清，並強調：「同Raymond都協議我係象徵式一蚊都唔會收。」

蔡宛珊說：「首先，好想衷心多謝所有關心同埋支持我嘅人。好多謝我嘅屋企人、身邊所有嘅朋友、我公司、同所有支持我嘅每一位。It really means a lot to me，但係睇到有一篇報導（道），關於「贍養費」一點，我覺得有需要澄清一下。

我16歲已經開始做part-time同入行做模特兒，另一方面一邊進修，增值自己。直至2007年認識當時係Dragon-I做樓面嘅Raymond開始拍拖，大家都努力工作，三年後我哋就一人一半夾份（分）買咗喺銅鑼灣嘅一層樓，作為結婚後嘅安樂窩。

2011年結婚，一直過住開心美滿嘅生活。一直以來我哋都係公一份婆一份，後來大家因為生活同value上開始出現分歧，加上其他種種原因，2017年我鼓起最大嘅勇氣提出分居。

要分開呢個決定係我人生中最艱難同最艱苦嘅事。過去嘅兩年我真係過得好辛苦，感恩我身邊有家人同朋友嘅支持，陪我渡（度）過難關。分居後，我就搬咗返家人屋企住。嗰段過渡（度）時期，要好感謝屋企人嘅體諒，亦好抱歉令佢哋好擔心。

我唔想再繼續影響到家人嘅日常生活，所以喺2018年，我決定將我哋聯名嘅物業賣出，之後分返一人一半，我就用左（咗）個筆錢，加上自己嘅積蓄，去買入我現居跑馬地嘅單位。

至於贍養費方面，我同Raymond都協議我係象徵式一蚊都唔會收。因為我相信我可以靠我自己嘅能力，去過我自己嘅生活，而且亦都唔想為佢帶嚟負擔。

身為一個單身嘅女人，要面對生活同埋供樓確係有點吃力。雖然入咗行咁多年我都唔係大紅大紫，但係我對每一份司儀、主持及拍攝工作，都係全力以赴同好用心機去做，所以我非常感謝咁多年來，一直支持我嘅客戶同合作夥伴。

呢段感情已經過去，呢幾年嘅人生經歷，亦令到我更加堅強。嚟緊嘅日子我會更加專注努力工作。我深信只要我繼續努力，所有事情都會變好。

我，單身，並不代表要倚靠其他人，而我從沒放棄相信愛情。

再一次多謝衷心感謝所有對我關心支持同鼓勵嘅每一位。亦都藉此祝福Elaine姚子羚和事件裏牽涉嘅所有人。Thank you﹗」

（即時娛樂）