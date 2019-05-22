【罕有出關】鄭秀文熒光粉紅Look 賀黃偉文50歲生日 (21:42)

昨天是填詞人兼潮人黃偉文（Wyman）50歲生日，Wyman圈中好友容祖兒﹑張敬軒﹑何韻詩﹑李克勤﹑王菀之﹑李蕙敏和楊千嬅等，盛裝打扮出席生日派對，卡士隨時勁過樂壇頒獎禮。

原來近日為七月紅館個唱綵排的鄭秀文（Sammi），昨晚亦有出席「Y50」生日派對，但就沒有留低晚膳，Sammi在社交網上載和Wyman合照，她還以一身熒光粉紅打扮賀壽，相當有心思，原來這是Wyman的建議，Sammi還列出Wyman為她填過的詞，Sammi說：「Wy，你說生日會的dress code，是任何一首你為我們填寫的歌，這idea好有趣，好玩，呵! 雖然我昨晚不能留下吃dinner，但這一身確實為你而花上心思，還好我們有拍點照留念。

在云云（芸芸）Wy為我填的歌裡（裏），mi挑選了這一首，你們看得出是mi的什麼歌嗎？1. ​孤男寡女 2.​親密關係 3.​忘記巴黎 4.​月亮星座 5.​Ladies First 6.​如果我們不再見 7.​珠光寶氣 8.​艷遇 9.​我好感動 10.​如何掉眼淚 11.​請付入場費 12.​地下室 13.​螢光粉紅 14.​She's a lady 15.​人間定格 16.​我們的主題曲 17.​愛有什麼用 18.​一夜成名 19.​Arigato 20.​理想對象 21.​意見不合 22.​調情 23.​荒漠甘泉 24.​叮叮噹 25.​罪與罰 26.​Bang Bang Bang 27.​偷聽器 28.​犀利 #繼續詞壇發功發光發熱。」

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（即時娛樂）