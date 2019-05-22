【罕有出關】鄭秀文熒光粉紅Look 賀黃偉文50歲生日 (21:42)
文章日期：2019年05月22日
昨天是填詞人兼潮人黃偉文（Wyman）50歲生日，Wyman圈中好友容祖兒﹑張敬軒﹑何韻詩﹑李克勤﹑王菀之﹑李蕙敏和楊千嬅等，盛裝打扮出席生日派對，卡士隨時勁過樂壇頒獎禮。
原來近日為七月紅館個唱綵排的鄭秀文（Sammi），昨晚亦有出席「Y50」生日派對，但就沒有留低晚膳，Sammi在社交網上載和Wyman合照，她還以一身熒光粉紅打扮賀壽，相當有心思，原來這是Wyman的建議，Sammi還列出Wyman為她填過的詞，Sammi說：「Wy，你說生日會的dress code，是任何一首你為我們填寫的歌，這idea好有趣，好玩，呵! 雖然我昨晚不能留下吃dinner，但這一身確實為你而花上心思，還好我們有拍點照留念。
在云云（芸芸）Wy為我填的歌裡（裏），mi挑選了這一首，你們看得出是mi的什麼歌嗎？1. 孤男寡女 2.親密關係 3.忘記巴黎 4.月亮星座 5.Ladies First 6.如果我們不再見 7.珠光寶氣 8.艷遇 9.我好感動 10.如何掉眼淚 11.請付入場費 12.地下室 13.螢光粉紅 14.She's a lady 15.人間定格 16.我們的主題曲 17.愛有什麼用 18.一夜成名 19.Arigato 20.理想對象 21.意見不合 22.調情 23.荒漠甘泉 24.叮叮噹 25.罪與罰 26.Bang Bang Bang 27.偷聽器 28.犀利 #繼續詞壇發功發光發熱。」
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（即時娛樂）