【劇照首曝光】《星球大戰9》莉亞公主終極現身 (15:03)

「莉亞公主」嘉莉菲莎（右）跟女兒比莉洛特（左）將會在新片《星球大戰：天行者崛起》再次同台演出。（網上圖片）

今年壓軸大片《星球大戰：天行者崛起》（Star Wars: The Rise of Skywalker）將於12月上映，綜藝雜誌《Vanity Fair》今期以封面及專輯報道，率先揭開新片的神秘面紗，包括2016年逝世的「莉亞公主」嘉莉菲莎（Carrie Fisher），將會以特別方式重現銀幕，據導演J.J.艾布斯（J.J. Abrams）解釋，觀眾看到的莉亞公主，其實是過去拍下的舊片段，經過剪接重新亮相；曾在上集《星球大戰：最後絕地武士》出場的嘉莉菲莎獨生女比莉洛特（Billie Lourd），今集亦會再次跟亡母同台演出，令星戰迷非常感動。

從《Vanity Fair》公開《星球大戰》第9集的劇照中，除了可見全新角色包括《職業特工隊3》嘉莉羅素（Keri Russell）扮演蒙面人Zorri Bliss之外，黑人男星比利威廉斯（Billy Dee Williams）亦會歸隊，再次飾演韓索羅的好友蘭度，並跟朱兒、機械人BB-8等登上宇宙飛船「千歲鷹號」，單是這一幕已足夠令星戰迷興奮不已。

（即時娛樂）