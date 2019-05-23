【傳有片】姚子羚否認曾拍情慾片︰支持者都知我為人 (19:06)

【今日直擊】姚子羚與前男友Raymond Young的牀照被公開後，有傳她擔心會再有情慾片流出而日日提心吊膽。子羚今日返電視城開工，被問到此傳聞時說︰「其實要回應的已回應了，我上次已提及過，說得很清楚，不再回應了﹗我相信自己，相信支持我的人也會知道姚子羚是個怎樣的人﹗」被追問是否肯定沒拍過情慾片時，子羚擰擰頭示意沒有。

相信自己只被拍過一張牀照？子羚說︰「不回應那麼多，要交代的上次已交代了。某程度上，那是我的私隱，我的照片被公開，我也是受害者。（會否報警？）要與公司商量，現階段希望（事件）盡快完結。」好友朱庭萱（Bonnie）暗示事件是有人搞出來，又指Raymond處理感情事混亂才會發生這件事，子羚指事件未搞清楚，不就朱庭萱的說法作評論。

子羚不回應Raymond前妻蔡宛珊拒收贍養費的事。對於有傳她迫Raymond從她或前妻蔡宛珊之間二揀一，子羚說︰「我要對公眾解釋和澄清的事已說了﹗我與Raymond已回復朋友關係，不會特別再回應什麼。（與Raymond仍做到朋友？）兩個人的關係是兩人之間的事，普通朋友是可以做的，是什麼狀態只有我們清楚。我要回應的已回應了，有什麼就問回當事人，例如說到二揀一的問題就問回當事人。」

（即時娛樂）