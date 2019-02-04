【誰是嫌疑人？】姚子羚好友Bonnie指有人搞破壞：大家有眼見... (21:09)

【今日直擊】廚藝學校負責人朱庭萱（Bonnie）與姚子羚份屬好友，對報道指好友疑陷入四角戀關係，Bonnie挺身力撐：「我日日都與她聯絡，她心情OK，不開心一定有，但她堅強正面面對。我覺得報道有問題，未經求證便胡亂作她陷入四角關係，某程度對她傷害，令有些工作都要延期。」她表示外界對子羚親自回應反應受落，希望獲大家理解和支持。

她肯定表示，子羚在清醒情況下，沒有拍情慾相或短片，牀照也是她不清醒時被拍下。Bonnie稱與事件男主角Raymond也認識，覺得二人拍拖，雙方也有付出，只評男方在感情上控制是非常混亂，才導致事件發生，卻深信他不是報料人來傷害子羚。

Bonnie語帶暗示：「我覺得好明顯有人在搞破壞，誰是大贏家？誰是大輸家？大家有眼見。」問到最大嫌疑是誰？她只說：「我不想推測，事件只牽涉幾個人。」是否指Raymond前妻蔡宛珊？Bonnie續說：「還有一個人呢！我知手機相是有人用不法途徑得來，是否報警交當事人處理。」

Bonnie繼續為子羚講好說話，指她絕不是愛拋媚弄眼和注重物質的女仔，外界說她喜歡MK，又說她釣金龜，實在很不公平，希望大家客觀正面支持，不要抹黑她。

相關新聞：【傳有片】姚子羚否認曾拍情慾片︰支持者都知我為人

（即時娛樂）