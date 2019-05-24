3歲孻女擺甫士扮超模 陳茵媺︰我發誓沒教她 (14:44)

陳茵媺（Amiee）今日帶住3歲的孻女Camilla行街買衫，Camilla見到時裝店內的模特兒公仔時，竟然有樣學樣擺起甫士來，十分搞笑﹗Amiee立即將當時的情況拍下來，將照片放上社交網，留言讚Camilla是「Super Model」。

她說︰「I swear I didn't teach her, probably in her genes!? 💃Regardless, I had a good a good laugh! ❤️ #supermodel （我發誓，我沒有教她，可能是她的基因！？ 無論如何，我笑得很開心！ ＃超級模特兒」

Amiee之後又分享母女合照，相中的Amiee和女兒戴上一樣款式的帽子。她說︰「Shopping with mini-me is so much fun! 😜My other is sitting patiently in a chair waiting.. What a gentleman!❤️ （與『迷你我』一同購物真是太有趣了！我的另一半耐心地坐在椅子上等待......真是個紳士！）」

（即時娛樂）