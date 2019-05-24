【錢財身外物】翁靜晶結婚賀禮 加倍捐贈退伍軍人與毛孩 (19:55)

翁靜晶於55歲生日當日（5月22日）報喜，她跟拍拖5年的何東爵士曾孫何彪（原名何猷彪）Sean去年以佛教儀式結婚，並於下月8日於聖約翰座堂再舉行基督教婚禮。兩人結婚有共識，若然他日二人過身，並不會將遺產留給下一代，會捐出身家做善事。翁靜晶原本想低調行婚禮，消息傳出她獲很多朋友的祝福，她在facebook留言：「好多朋友紛紛寫訊息來，要送禮物，先多謝大家的關懷和愛心。我們早已經決定，將所有禮金捐出，受贈人分別有兩個機構：退伍軍人協會與愛護動物協會。」

她清楚列出捐贈結婚賀禮分配方式，退伍軍人聯會每收到一元，她跟Sean也捐出同等款項給愛護動物協會。在新婚的喜悅中，翁靜晶不忘關心一班「老友記」，她也介紹了退伍軍人協會。她寫道：「退伍軍人聯會的成員，全是香港華裔軍人，他們在英殖時代服務香港，卻在英國撤走未獲軍人應得的福利和待遇。最年長的成員，下月已經100歲，他叫黃勝。他們當中不乏獨居長者，我很希望盡一分力，支持這群逐漸被遺忘的老友。」

她又提到將來捐身家的安排，說：「錢財是身外物，將來死後，除了劉師父（劉家良）留給女兒的部份之外，我們會將財產全數捐贈，因此再多的錢，也不是自己的。慈悲、喜捨是修行的原則，希望大家可以鼓勵我，支持我，做到目標。」

（即時娛樂）