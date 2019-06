next

鄭嘉穎與陳凱琳(Grace)的囝囝鄭承悅(Rafael)100日大,夫婦二人為他舉行派對,場內擺滿汽球及西式點甜,非常繽紛﹗嘉穎與Grace亦終於公開Rafael的正面相,3個多月大的Rafael眼大大,似足爸爸咁靚仔﹗

嘉穎、Grace均在社交網留言︰「鄭承悅,爸爸媽媽為你改呢個名,係希望俾(畀)你一個承諾,令你每一天都感受到愛同喜悅。祝你一百日生日快樂﹗We love you so much ﹗❤️」Grace在嘉穎的社交網留言「Handsome father ❤️ handsome son」,讚老公和囝囝一樣咁靚仔﹗

(即時娛樂)