唔怪舊愛甫文影響聲譽 郭子豪堅稱鄧卓殷係教友︰感恩有佢 (22:20)

【今晚直擊】郭子豪被指背住女友Karen暗交港姐亞軍鄧卓殷，郭子豪、鄧卓殷今晚出席《公益金萬眾同心50年》時大方合照。郭子豪被問到何時公開與鄧卓殷的戀情時︰「之前半年發生太多事，慶幸認識了她，她帶領我找神幫助，我很快走出陰影，感恩有神的存在，有她的存在。（她的功勞很大？）佢有一定功勞，我也有家人的支持。（關係何時踏出一步？）暫時沒有想，我最想重新出發，專心工作。案件未判仍有變數，我希望做好每日，不影響裁決。」

提到前女友Karen在網上留言指郭子豪講大話，郭子豪說︰「我們年初時已分手，分手後直至上庭前的凌晨才再次見面，因為我好擔心裁決，她也很擔心。我們一齊3年，關係似家人，那天因此才見面。（她想鼓勵你？）是，因為我很擔心和不開心。（令她以為你想復合？）絕對沒有。我們有傾有講，她還說有追求者，最後給了我一個再見的擁抱叫我撐住。這件事本來好Warm，再見亦是朋友，不想因這件事令我和她關係的最後一頁是不開心。」

郭子豪希望外界能給予Karen空間，他指Karen是圈外人，只想透個社交平台抒發感受，沒想過會惹來那麼大的反應。郭子豪說︰「她知道事態嚴重，影響了我、我的朋友、她及她的朋友，更會影響我的聲譽、誠信和裁決。大家不要怪佢，我也不會怪佢。她始終是圈外人，大家不要過分揣測內容或抹黑她寫的文章。」

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對於Karen寫的感受令鄧卓殷尷尬，郭子豪再次強調鄧卓殷只是教友，不是新歡。被追問是否未可以公開戀情，郭子豪︰「沒這事。（她會否不開心你不認她？）唔關事。（她明白，所以和你發展地下情？）哎呀，不要說這些事，大家是教友。她真的是教友，令我也慢慢變成教友。」

（即時娛樂）