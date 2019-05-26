【康城影展閉幕】韓片零的突破 奉俊昊《寄生蟲》奪金棕櫚大獎 (03:33)

首次有韓國電影贏得金棕櫚大獎，奉俊昊（左）執導的《寄生蟲》創造歷史，有份演出的宋康昊亦上台跟他分享喜悅。（路透社/明報製圖）

第72屆康城影展，香港時間26日凌晨舉行頒獎禮；以《飛鳥俠》墨西哥導演伊拿力圖（Alejandro Gonzalez Inarritu）為首的評審團，把最高榮譽金棕櫚獎，頒給大熱的《寄生蟲》（Parasite），這部由《玉子》奉俊昊執導的新片，講述失業的四口之家，某日長子利用假文應徵到富裕人家當家庭教師，讓他們看到一線生機，開始想盡辦法，享受上流生活。電影以黑色喜劇手法，諷刺韓國社會貧富懸殊的現象，之前已在官方刊物《Screen》獲得影評人的最高評價。這亦是康城影展舉辦超過70年以來，首次由韓國電影贏得金棕櫚殊榮。

《寄生蟲》主角宋康昊亦陪同導演奉俊昊上頒獎台，事實上兩人合作無間，宋康昊之前已演出過奉俊昊的《殺人回憶》、《韓流怪嚇》、《末世列車》等。

另外，贏得大獎的《Atlantics》，導演Mati Diop首次入圍康城主競賽單元即得獎，而且她也是歷來首名黑人女導演揚威康城。至於賽前奪獎呼聲頗高的塔倫天奴新作《從前，有個荷里活》，結果大熱倒灶；唯一入圍主競賽單元的內地電影《南方車站的聚會》，也空手而回。

得獎名單

金棕櫚獎：《寄生蟲》

大獎：《Atlantics》Mati Diop

評審團獎：《Les Miserables》和《Bacurau》

最佳導演：《Young Ahmed》戴丹兄弟

最佳男主角：《Pain and Glory》安東尼奧班達拉斯

最佳女主角：《Little Joe》愛美莉畢覃

最佳劇本：《Portrait of a Lady on Fire》Celine Sciamma

特別獎：《It Must be Heaven》伊利亞蘇雷曼（Elia Suleiman）

金攝影機獎：《Our Mothers》Cesar Diaz

最佳短片：《The Distance Between the Sky And Us》Vasilis Kekatos

（即時娛樂）