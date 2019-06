【康城影展閉幕】韓片零的突破 奉俊昊《寄生蟲》奪金棕櫚大獎 (03:33)

next

第72屆康城影展,香港時間26日凌晨舉行頒獎禮;以《飛鳥俠》墨西哥導演伊拿力圖(Alejandro Gonzalez Inarritu)為首的評審團,把最高榮譽金棕櫚獎,頒給大熱的《寄生蟲》(Parasite),這部由《玉子》奉俊昊執導的新片,講述失業的四口之家,某日長子利用假文應徵到富裕人家當家庭教師,讓他們看到一線生機,開始想盡辦法,享受上流生活。電影以黑色喜劇手法,諷刺韓國社會貧富懸殊的現象,之前已在官方刊物《Screen》獲得影評人的最高評價。這亦是康城影展舉辦超過70年以來,首次由韓國電影贏得金棕櫚殊榮。

《寄生蟲》主角宋康昊亦陪同導演奉俊昊上頒獎台,事實上兩人合作無間,宋康昊之前已演出過奉俊昊的《殺人回憶》、《韓流怪嚇》、《末世列車》等。

另外,贏得大獎的《Atlantics》,導演Mati Diop首次入圍康城主競賽單元即得獎,而且她也是歷來首名黑人女導演揚威康城。至於賽前奪獎呼聲頗高的塔倫天奴新作《從前,有個荷里活》,結果大熱倒灶;唯一入圍主競賽單元的內地電影《南方車站的聚會》,也空手而回。

得獎名單

金棕櫚獎:《寄生蟲》

大獎:《Atlantics》Mati Diop

評審團獎:《Les Miserables》和《Bacurau》

最佳導演:《Young Ahmed》戴丹兄弟

最佳男主角:《Pain and Glory》安東尼奧班達拉斯

最佳女主角:《Little Joe》愛美莉畢覃

最佳劇本:《Portrait of a Lady on Fire》Celine Sciamma

特別獎:《It Must be Heaven》伊利亞蘇雷曼(Elia Suleiman)

金攝影機獎:《Our Mothers》Cesar Diaz

最佳短片:《The Distance Between the Sky And Us》Vasilis Kekatos

(即時娛樂)