【好熱鬧】群星出席嘉穎B仔百日宴 得意Rafael狂被集郵 (19:40)

譚凱琪﹑龔嘉欣﹑沈卓盈﹑陳嘉寶和賴慰玲，跟靚媽陳凱琳及她的囝囝合照。（instagram圖片）

鄭嘉穎和陳凱琳為囝囝鄭承悅（Rafael）舉行百日宴，圈中不少好友包括胡杏兒一家三口﹑「少婦聯盟」的龔嘉欣﹑譚凱琪和沈卓盈﹑「鐵馬家族」的唐詩詠﹑馬國明﹑黃嘉樂和女友﹑「靈異學會」的賴慰玲和陳嘉寶等，場面熱鬧，群星爭相和小主角Rafael集郵。

龔嘉欣說：「好開心見證承悅每一個階段 見到佢身邊包圍住滿滿的愛 我地（哋）都同樣感覺幸福 一個非常鍾意笑又好玩嘅Baby 每隔幾個禮拜見你又大個仔咗好多 又得意咗又靚仔咗 咁點算啊 我哋會好掛住你㗎 💕💕 Happy 100 days Rafa ! We love you」；譚凱琪則說：「三個女人一個墟 承悅表示無眼睇~~~瞓覺 #班AuntieUncle好肉緊呀 #小帥哥 #Happy100days」；

陳嘉寶表示：「小小主角中場休息 那就抓住過去100天最滿載著愛、最勞苦功高的女主角來個 #靈異學會 的小聚吧。Really proud of you ! #rafa100days #小小主角超可愛 #主角媽咪超美麗」賴慰玲亦開心謂：「幸福到爆炸﹗」

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（即時娛樂）