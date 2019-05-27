【行動緩慢】撞傷頭後昏迷？ 胡鴻鈞：唔係好記得 (16:15)

【今日直擊】胡鴻鈞（Hubert）日前拍攝劇集《降魔的2.0》一場吊威也戲時，由高處墮下撞傷頭部，劇組立即送他入院接受治療，期間曾傳他昏迷入院，留院數天後，Hubert今午三時，由經理人及助手陪同下出院，Hubert一身黑色運動服並戴上口罩，只見他行動極緩慢，而頸部亦不能郁動太多，他先傳媒揮手，並企定定拍照，問到能否除口罩時，他則表示自己今日好醜樣，拒絕除口罩。

問到他的身體情況如何？Hubert表示：「康復進度都好，不過都要繼續休息。（要休息多久？）醫生表示要完全康復的話，可能要幾個月時間，但看我個人狀態，醫生說我算後生，所以都應該OK。（撞到頭部哪位置？）我不太記得。（跌倒後沒有知覺？）不太記得。（休克？）我都要問同事，因為真的不記得，但檢查完OK。（流血？）應該沒有。（昏迷一段時間？）不太記得。（感覺遲緩？）比較眼瞓，都有少少暈的感覺，醫生話正常。（會否不記得事情？）我諗少少都有，但都OK。（會否有後遺症？）醫生說我聽話休息，應該沒什麼事。（戲分已拍完？）尾聲啦，還有少少。（有沒有吊威也場口？）我諗可能要再休息一段時間。（要拍吊威也？）未知道。（用替身？）等公司安排。（是否跟吳若希去美國工作？）希望盡快可以康復。（要否覆診？）要的。」

（即時娛樂）