【攻讀神學】確診腦血管先天缺陷 陳鍵鋒曾萌輕生念頭 (17:32)

陳鍵鋒去年40歲生日時，到泰國做了一次精密身體檢查，作為送給自己踏入不惑之年的禮物，卻因這個「禮物」，令陳鍵鋒被醫生告知，原來他的腦部天生缺少了一條主要血管，乍聽這個消息，讓他手足無措，回港後再找專科問診，確認他的症狀，是屬遺傳病的一種，當要接受自己身體出了問題時，陳鍵鋒甚至想過要立遺囑。

自從知道自己腦血管問題後，陳鍵鋒開始審視自己的人生，他笑說：「我是一個有點強迫症、有點選擇困難、有點潔癖的人，這樣的人在娛樂圈工作，可想而知是加倍困難；加上這些年無論事業、感情及生活中發生的事情，讓我除了家人及經理人，漸漸不太相信別人，更加喜歡獨處，喜歡自己解決問題。去年知道自己腦血管問題後，有一天我潛水的時候，突然起了一絲奇怪的念頭，想著我一直潛下去，可能永遠沒有人找到自己，好在這念頭只是一飄而過，但我知道這是一個危險訊號。

陳鍵鋒生長在基督教家庭，他已是家中第五代的基督徒，從少在教會長大，直至加入娛樂圈，因為工作關係，已不能像從前一樣常返教會，與信仰生活距離愈來愈遠。陳鍵鋒日前在從小牧養他的九龍城浸信會講見證，提到以上種種自身問題，他說到自己起了一絲輕生念頭後，立即返回酒店祈禱，將自己的問題交給神，因為他清楚知道憑自己沒有能力解決。他在講壇上說：「這一年發生很多不明所以的事情，經母親及姐姐的提醒，發覺過去40年，由我自主的人生，真的過得不怎麼樣，那一刻決定將自己交給神去掌管。」

從結束潛水假期返回香港後，他開始上網搜尋神學課程，從最初只是一個想讀神學的念頭，到如今真的成為神學一年級學生，陳鍵鋒感受到神為他開這條路的奇妙歷程。

他在見證中提到父親於40年前的祝禱：「由我孕育在媽媽的肚開始，爸爸經常按著媽媽的肚祈禱，求神以最好的材料去造這個孩子，因為將來這個孩子將會為神所用。」

說到這裏，陳鍵鋒哽咽地說：「估不到父親的祈求，40年後被神應許了。」現在他正埋首第一年的遙距神學課程，6月他也要回到內地拍攝關於民間故事的新戲，開始兼顧工作讀書兩忙的日子，但他的人生已不再一樣，明天的事，他已完全交由神去掌管。

（即時娛樂）