【陳年照激似千嬅】鄭秀文揭謎底兼自嘲：粉底白過麵粉 (18:25)

有網民指舊照的相中人似楊千嬅，但鄭秀文今日在社交網「自首」。（楊千嬅/鄭秀文instagram圖片/網上圖片）

最近在網上瘋傳一張女明星在深水埗某商場的舊照，相中的女明星星染了一頭酒紅髮色﹑戴上黑框眼鏡﹑臉龐飽滿﹑皮膚白晳再配上烈焰紅唇，加上穿藍色花花恤衫，造型令網民熱議，有網民留言指相中人是N年前鄭秀文（Sammi）出席活動時影的，但亦有網民指是楊千嬅，甚至是李蕙敏和李香琴，相當搞笑。

今午Sammi在社交網「自首」，自認是相中人兼留言自嘲：「這個是mi呀﹗Mi估計自己拍這張照片前一晚，大概是狂飲了十碗超級味精麻辣火煱湯，另加七包薯片然後再鯨呑了一枝粗鹽， 面型（形）就會有如此『十級飽滿』的效果。簡直不是蘋果肌咁簡單，是史上第一種西瓜肌。

至於那副眼鏡，下次麻煩攝影大哥提醒Mi托高小小（少少），現在看來壓住眼皮兼且不上不下，有點『咸濕伯父』feel。

至於紅唇嘛﹗有圖有根據，Mi確實一直是『紅唇烈焰』的鐵粉，所以今時今日做運動爆汗都會繼續紅唇烈焰極待撫慰......

#過去的由它過去吧我要向要看 #因有自信所以美麗的重要性 #我仍然能夠講一聲我係我 #但mi將要開演唱會求求不要再用舊照刺激我啦 #這個粉底白過麵粉是什麼玩法 #至於老zing畫的塘虱眉就會一直挺下去永遠不厭棄 #自嘲和幽默是生活的必需品。」