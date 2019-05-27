譚俊彥對重拍《法證IV》感覺奇怪 陳煒要結多一次婚 (20:25)

梅小青（前排左三）表示感謝演員們發短訊支持；杜之克（前排左四）亦指同一部劇做兩次開鏡及造型，經驗好特別。（孫華中攝）

【今日直擊】譚俊彥（Shaun）和陳煒今日出席《法證先鋒IV》開鏡拜神儀式，Shaun表示重拍劇集，感覺有少少奇怪：「我無想過會再著這套戲服，不過補拍在美國好平常，現在可以跟上外國做法，有空間改進做得更好，是好事。」

他稱戲中原本飾演黃心穎的包租公，有不少感情戲，今次重拍，他會與靚湯會集中補拍在屋企的對戲，預算要花一個月時間。問到劇集重拍，人工有沒有補水？他說：「有騷錢計畀我的，有錢都OK。」他慶幸自己的髮型和身型也連到戲，工作方面也沒有太大影響。

陳煒與黃心穎對戲不多，要重拍的戲分相對減少，而她工作檔期也不受影響，她笑說：「唯一就是要著多次婚紗，跟Shaun再結多一次婚。」

無綫高層杜之克台上致詞，指同一部劇做兩次開鏡及造型，經驗好特別：「今年不止一次，仲有一部劇都是這樣，好感謝同事和團隊在短時間內組織重新出發，雖然不是計劃之中，難得有這個機會，好多演員都想排戲認真去拍，令演出更精彩。」監製梅小青亦稱第一次經歷這個情況，感謝演員們發短訊支持，且珍惜公司再投放上千萬製作費重拍。

（即時娛樂）