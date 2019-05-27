【執子之手】和老公結婚31年 張德蘭：愛他一生一世 (21:31)

張德蘭和老公楊偉誠於1988年結為夫婦，轉眼31年，兩人恩愛如昔，有影皆雙，令人羡煞不已！

在31周年結婚慶祝宴上，西九戲曲中心顧問小組主席楊偉誠剖白深愛張德蘭原因：「我們拍了13年拖才結婚，剛認識德蘭時，她只有16歲，我當時在無綫做助理編導工作，被人視為沒有前途，加上性格火爆，沒有人相信我會事業有成，而且會對德蘭好，惟是德蘭獨排眾議，對我投以信任票，所以我一生都愛她。」

德蘭心目中的楊偉誠，既努力又好學，對她十分好，夫妻相處31年，她一直過得很開心。楊偉誠以「小籠包」理論形容兩人相處之道：「婚姻就如吃小籠包，一定要小心經營，現在我每天仍在追求她。猶如小籠包，它皮薄，內中又燙，兩個人雖然愛對方，但相處是另一回事，一不小心，很易把皮弄破。」德蘭完全同意丈夫意見：「每個人都有優缺點，要學會欣賞對方的優點，包容對方的缺點，這才是夫妻相處之道。」

婚姻生活中難免有風波，例如某一方可能會出現一些傾慕者，楊偉誠和張德蘭堅拒誘惑，楊偉誠笑言：「我是絕緣體，只要自己不想過電，別人怎樣也進不到你的心，我和德蘭有共同信仰，大家都尊重婚姻承諾。」

每個人都想過自由的生活，楊偉誠也不例外，他還笑德蘭也似「嫦娥」—日哦夜哦，他說：「但是有一次，她獨自飛加拿大登台，一去十多天，頭一兩天，我無王管，一口氣把家中的薯片、公仔麵拿出來吃光，半夜三更又不睡，開心到不得了。但是，自由的快樂感覺只維持了兩三天，日子一長，打電話又找不到她，我竟然覺得非常寂寞，很不習慣。直至她回港，一見到她，一天都光晒！從此非常珍惜有她相伴的時光。」

楊偉誠也毫不掩飾對張德蘭的愛﹕「以後的日子，我只願執子之手，與子偕老！」德蘭亦甜笑依偎在丈夫胸懷中：「我愛他一生一世。」

為慶祝結婚周年紀念，夫婦倆每年都會出外旅行，今年也不例外，他們已定六月赴巴黎及倫敦，八月到北京，九月飛土耳其，盡情享受二人世界。

（即時娛樂）