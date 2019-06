無綫咪神陳婉衡(Alycia)近日在網上勁騷泳衣照,相當吸睛之餘,她剛剛上載跟「雷神」基斯漢斯禾夫(Chris Hemsworth)自拍合照,令人羨慕。

陳婉衡開心留言:「Idc if my face is not ready...I HAVE A SELFIE WITH CHRIS HEMSWORTH!!!!!!! How is it humanly possible for someone to be this perfect?!?? #dreamcometrue #newwallpaper #loveyou3000」大致意思話自己就算未準備好影相,但她與「雷神」還有張自拍照,今次可算是夢想成真。

(即時娛樂)