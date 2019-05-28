【好友力撐】重新啟動自家時裝品牌 57歲杜德偉追夢成功 (19:43)

鍾鎮濤和范姜﹑葉童和老公陳國熹﹑曾志偉和上山詩鈉齊飛杭州撐杜德偉。（大會提供）

杜德偉（Alex）今天在在杭州舉行首個時裝騷，重新啟動其創立的時裝品牌MNA，Alex興奮地表示：「是緣分，沒想過57歲可以圓時裝夢！」

老婆Ice及好友包括梁家輝夫婦、曾志偉、陳小春、鍾鎮濤夫婦、葉童夫婦等，特意由香港飛到杭州參加，其他好友上山詩納、黃聖依、巫啟賢、特別嘉賓Jermaine Jackson等也有到場，陪伴Alex完成多年的時裝夢。至於相識多年的陳小春更壓軸演出，為時裝show行catwalk。

能夠圓時裝夢的Alex，原來早在3歲已愛上時裝，會問母親要針黹，縫製蝙蝠俠斗篷，到少年時期，在有限資金下，會找特別cutting的衣服，為自己打扮，長大後來甚至修讀設計。可是，Alex入行後設計夢想未有機會實現，直到去了台灣發展，跟滾石竭力完成合約上最後一張唱片《脫掉》後，唱片上找不到新突破，感覺迷失了自己，於是萌生了時裝設計念頭，終於在2009年創立了品牌。

Alex在那兩年間，由零到開始，幾乎每天都在家對著電腦設計，即使沒有投資者，也自己成立了公司，甚至醉心得停了演藝工作，全心追夢。當時Alex很努力追求時裝品質，但因Alex不懂生意管理，虧損了好多錢，終於在2015忍痛停產，老婆也經常安慰他：「盡了力就可以了！」可是Alex仍有遺憾。

直到最近遇到很好的合作伙伴，在生產方面非常有經驗，而且與Alex一拍即合，終於在今天展出第一季貨品。

在圈中人緣甚好的Alex獲一班好友支持：「一出聲，所有人都飛過來。」有老婆為他打點一切。適逢Micheal Jackson逝世十週年，Alex有部分服裝向MJ致敬，今次更邀請得Micheal Jackson親哥哥、The Jackson 5主音Jermaine Jackson撐場！作為音樂人，Alex的fashion show當然與音樂和表演有關，今次fashion show分兩部分，第一部分是街頭時裝，會跳舞表演，第二部分是搖滾，而且音樂全部由Alex親自挑選：「音樂是整個brand的靈魂。」

（即時娛樂）