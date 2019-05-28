【誰沒有錯誤過】鄭秀文拒讓情緒拖垮別人：情緒是阻礙物 (19:16)

鄭秀文（Sammi）近日專注為演唱會綵排，連日來她也在instagram分享感受，今午Sammi在ig放上四格相，談論到情緒話題，她說：「大部分人都懂得一個隱形人生法規，就是別讓自己的情緒拖累（垮）其他人，尤其當你正跟一大群人一起工作時，尤其你身上肩負著重大的責任時，個人情緒毅然變成微不足道甚至罪無可恕。

情緒一冒頭，就是阻礙物，像一個多餘的器官冒生在不對的部份（分），因為我們出來世界工作，是處理好工作而不是處理人的情緒，所以，一字記之曰：收，收起你的情緒，直至你該完成的任務已經完成，情緒之籠才允許（適度地）釋放。

這就是成長必經之路，這就是人生其中的風景，沒人倖免。你們是否同意呢？所以當你們好『忟憎』的時候，也不要咁明顯表達比你們的老闆看見啊﹗

#mi三天前頗忟憎自己的膝頭哥 不過這兩天又有番好的力量不再忟憎了 實在不想影響隊友們 #誰沒有內心 #誰沒有壓力 #誰沒有黑歷史 #誰沒有情緒 #誰沒有一些刻骨銘心 #誰沒有快樂的秘密 #誰沒有一些不懂說的時刻 #誰沒有錯誤過 #誰又能鑑定你的醜惡與美好。」

（即時娛樂）