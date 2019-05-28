【咁孱弱？】爆緋聞男友何廣沛拍劇暈倒 朱晨麗急補鑊 (22:20)

【今晚直擊】無綫劇集《大醬園》的一班台前幕後人員，今晚為劇中演員樊亦敏舉行48歲生日飯叙，緋聞男女何廣沛和朱晨麗（朱朱）一齊受訪，朱朱表示已送吻給樊亦敏，她還笑稱：「我不是個個人都惜。」何廣沛則買了三個生日蛋糕給樊亦敏：「因為今晚有四﹑五圍，所以買幾個，怕一個不夠大家分。」

朱朱又指昨天要拍攝落水戲，並指何廣沛為拍該場戲，事前要操弗及只吃雞肉，但她就爆對方最後體力不支而暈倒：「他趴在地上，連我都跟住跌倒。」在旁的廣沛則搭嘴：「原本我以為你會讚我為這場戲戒口，但講到我好似好孱弱。」朱朱聞言即補鑊：「其實我想讚你是敬業的，為部劇付出好多。」何廣沛再說：「但你在鏡頭面前說我暈倒。」

問到有沒有惜返何廣沛補數？朱朱又說：「還惜他？因為他站不穩，整到我隻腳瘀了。」何廣沛聞言亦反駁：「第二次到你站不穩，我飛身過去救你，有次在山路拍，山路好崎嶇和窄，一不小心失平衡，第二次見她失平衡，我便飛身撲過去推回她。（你跌低？）我跌低，她便撐起身。」朱朱補充：「他變了人肉座墊墊在下面，好偉大。」

問朱朱是否要補拍《法證先鋒IV》，她表示已收到經理人消息，但暫時仍未獲通告：「希望快些拍，而且可以原汁原味出街。（會否疊住這部劇？）不緊要，至緊要為件事好，看公司安排啦﹗」

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（即時娛樂）