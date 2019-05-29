【你呢個拆白黨死飛仔】別來無恙 77歲呂奇台灣現真身 (01:10)

年輕一輩提起「呂奇」的名字，可能只聯想到電視、電影中羅嘉良與梁家輝曾模仿的粵語片年代明星。退出娛樂圈30多年並移居台灣的「真‧呂奇」出現！資深傳媒人汪曼玲最近到台灣探朋友，包括現年77歲的呂奇。她分享兩人的合照，呂奇穿著鮮黃色外套，並戴Cap帽，好sharp醒呢！

汪曼玲寫道：「這次台北行，收穫很豐富，食好住好，還趁機見到幾個娛樂圈老友。大家估下今天，我又約了哪一位，認不認得他？他就是呂奇。我們暢談了一個下午，他告訴我65年第一部拍粵語片《公子多情》的故事。《公子多情》令他一炮而紅，他感激南紅、黃曼梨及邵逸夫爵士的幫忙，令他銘感於心。原名湯覺民的他，改藝名呂奇，他說：『因為我當時的偶像是傅奇』。」

呂奇現真身令不少粵語片粉絲起哄，有留言：「奇哥別來無恙！」「都仲靚仔」又有回應經典對白「你呢個卑鄙無恥下流賤格社會嘅人渣敗類拆白黨死飛仔…… 」回憶返晒嚟！又有人留言問多年前的「傳說」，呂奇是否在台灣揸的士？翻查資料，2006年，呂奇在台灣接受汪曼玲的訪問，曾提到遇到影迷認出他要求合照時，會否認自己是呂奇，他就是要過平常人生活。文中也提到有傳聞他在台灣揸的士，其實他1987年退出影壇後定居台灣，投資股票又買物業收租，生活寫意從沒有為錢擔心過。

（即時娛樂）