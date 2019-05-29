【報警求助】遭女粉絲恐嚇抹黑 張文慈：去法庭我也不怕 (12:19)

張文慈今日在社交網發聲明，表示近年長時間被女粉絲惡意騷擾、誹謗及恐嚇，最初大家關係情同姊妹，可是對方後期作出很多無理要求，有些事情是過了張文慈個人的底線，該女粉絲知道達不到她的要求後，開始作出騷擾及恐嚇，甚至乎到張文慈樓下守候，並四出抹黑她。張文慈為了保護自己及家人，最後決定報警求助，聲言鬧上法庭也不怕。

張文慈聲明原文：

大家好，有一件事我需要在這裡跟大家做個聲明！一直以來我和粉絲的關係都很好，但近年我長時間受到了一位粉絲的惡意騷擾、誹謗和恐嚇。開始時她和我關係是很好的，我也很愛護她，就像對妹妹一樣，以至於後來她逐漸對我作出很多無理的要求。最初我也是包容和忍耐，但當有些事情我發現過了底線或做不到她的要求時，她就開始不高興，甚至不斷找她的朋友來駡我，騷擾我，恐嚇我，到我家樓下等我，這嚴重影響到了我的私人生活和工作，最重要是影響到我最愛的家人。原來我一次次的忍讓只會更加令她變本加厲，她甚至用過去送給我的禮物誣蔑我，被講到是貪她的禮物，周圍抹黑我，誇大不實的指控。在無奈之下我選擇用法律來保護自己，最終我去了差館報案。

雖然每個人都有言論自由的權利，但是她不斷在社交平台周圍抹黑我，網絡欺凌像是一把殺人於無形的致命暗器，我選擇了報警，是為了要保護我家人，和保護我自己，我願意站出來，告訴大家～我沒有做過，去到法庭我也不會怕！我是一直用真心對待每一位愛我的粉絲，其他一直伴了我十多年的粉絲，也非常清楚我的為人！希望這件事，可以早日平息！還我公義！非常感恩有一直支持我的粉絲，我會繼續努力做好自己！

（即時娛樂）