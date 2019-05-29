藝術短片入圍康城影展 陳漢娜難忘連續拍30小時周身瘀 (15:44)

電影新人陳漢娜（Hanna）早前遠赴日本跟導演吉開菜央合作，拍攝藝術短片《Grand Bouquet》，故事講述一名無助的少女，跟「黑勢力」鬥爭及被衝擊與殘害的過程，當中飾演無助少女的陳漢娜突破她的「清泉女神」形象，首度以肉色內衣褲上陣，而短片更入圍第72屆康城影展「導演雙週」。

陳漢娜表示這部短片連續拍攝30小時，她要不斷飛撲倒地，體能消耗很大，「片中的『黑勢力』用CG拍攝，我要想像如何被這黑勢力不斷攻搫倒地，而且拍攝時地下又不可以用墊、身上更加不可加任何墊作保護，每一下都是真的跌倒地上，所以拍到自己周身瘀傷，而且拍攝期間又要喊同大嗌，連自己都覺得有窒息感覺，不過過程又好享受。」

陳漢娜日前為短片飛抵法國出席康城影展，開心今次圓心願，在機場跟導演薩維杜蘭（Xavier Dolan）合照，但卻沒有刻意去「集郵」，她說：「康城影展是所有電影人夢寐以求去的地方，自己竟然可以去到，當然超級開心，知道有好多名人會出席，但自己沒有刻意去影合照，反而我看了很多套電影，知道會有好多導演、演員同場，只知道其中一套戲，我是跟泰達史雲頓（Tilda Swinton）同場，可以遠距離跟她同場睇戲，已經非常開心。」

（即時娛樂）