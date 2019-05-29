【BB成日斟茶】岑麗香囝囝叫吳主軒 意思心裏面永遠有神 (17:54)

【今日直撃】岑麗香（香香）3月誕下囝囝Jacob，今日正式回歸復工，出席醫學美容中心的發布會。提到Jacob的中文名字，香香透露囝囝叫「吳主軒」，是老爺奶奶改的，笑指自己「吳」和「主」都識寫，但「軒」還要慢慢學，名字意思是想BB心裏面永遠有神。

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追問懂得為BB沖涼和換片？香香表示當了媽媽2個半月，和老公發覺當媽咪很偉大，「我和他分工合作，我要負責很多事情，終於知道當媽咪很偉大。我媽咪還特意返港幫手，所以感到很幸福和很多的愛。老公照顧BB也OK，他換片最拿手，BB也很客氣，很喜歡『斟茶』，每個人都斟過，很有禮貌。」

至於當日生產過程如何？香香坦言是順產，BB出來過程很快，快到麻醉針都打不及，感覺BB很惜她，「當日早上10點入院，下午3點開始陣痛，7點便出世了，多謝他。（如此輕鬆快點生多個湊成「好」字？）等我慢慢來，搞掂這個先，沒那麼快，但將來都想。」香香笑言鍾嘉欣和李亞男等好姊妹，有來探望兒子。問她會否對襯家？她說：「沒那麼快，待他返學先喇。」

（即時娛樂）