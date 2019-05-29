「嘉妃」辛芷蕾封林超賢做魔王 陳家樂斷骨無陰影再合作 (19:20)

辛芷蕾在內地劇《如懿傳》演「嘉妃」，大家應該好有印象﹗（林祖傑攝／明報製圖）

陳家樂（左起）、辛芷蕾及王彥霖跟「魔鬼導演」林超賢在新片《緊急救援》中合作。（林祖傑攝／明報製圖）

陳家樂最近與被稱為「魔鬼導演」林超賢再度合作，獲欽點參與新作《緊急救援》的演出，毋懼二人早前合作電影《破風》時，自己拍攝時意外弄至左手骨斷裂。

陳家樂坦言斷手骨已有4年時間，他並沒有留下陰影，反而清楚當年有什麼不足，今次會作好準備，「在現場我會提醒自己，不要讓其他雜念去沖昏頭腦，當年受傷因為太開心和興奮，令我有所忽視，現在人大了，會感受到現場環境自己是否真的做到，加上見到導演沒有穿保護衣下親身試戲，做一次給我看，這種感染力令到我們整個團隊都好肯賣命去拼這件事。」

陳家樂今次電影拍檔除了再度合作的彭于晏外，還有內地演員王彥霖及辛芷蕾，當中王彥霖在潛水訓練時，因水壓問題導致短暫失聰，幸經導演介紹醫生檢查才無事，若延遲治療可能令耳膜受損永久性失聰。對於林超賢被封為「魔鬼導演」，王彥霖笑說：「魔鬼肯定是魔鬼，但他對自己要求更高，凡事都親力親為。」

辛芷蕾在內地劇《如懿傳》演「嘉妃」而人氣急升，在戲中卻要應付連場動作戲，她表示：「導演一點都不魔鬼，是一個魔王，不過他找我演時已說明一定會很辛苦，吃不到苦就不要演這角色，我也表明不怕吃苦，會盡最大努力去做好。」

（即時娛樂）