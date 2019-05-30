李司棋指黃韻詩無意復出 「得閒修女」劉小慧鑽研中醫 (22:15)

【今日直擊】劉小慧、李司棋、黎燕珊出席活水系統宣傳活動，劉小慧最近分享蛋黃油醫濕疹，引起很大迴響，她指是意料中事：「因為身邊總有一個濕疹朋友，這個偏方有人識，但為數不多。」 她笑言蛋黃油的震撼力，不但能醫濕疹症，也造就她的事業重新踏上征途 ：「48歲的我過了20年休閒生活，初初開facebook live只是抱住玩，自從介紹蛋黃油，讓我的工作突然翻天覆地改變， 但我不想將自己界別為KOL，因為好多人在網上宣傳產品，但我未用過、說服不到我，就算幾多錢，我都不會接。」

小慧自言追求正能量、身心靈健康，最近有志做中醫大使：「近兩三年，我跟一位老中醫問診，從旁實踐學習。好多朋友問我點解不考中醫牌，中醫是高深學問，去到我呢個歲數不會花6年讀中醫，我只想帶出中醫的威力， 一個叻中醫，診治快過打針，我跟中醫師學穴位治療，都會跟大家分享。」她愛分享的精神，贏得身邊朋友封為「劉醫師」、「得閒修女」。

李司棋在社交網貼出與久未露面的老友黃韻詩合照，成為熱話，她說：「我們由十幾歲讀訓練班開始認識，大家就快70歲，好難得，所以好珍惜，間中有聚會，大家都保養得好後生，不似這個歲數。」談到黃韻詩有冇興趣在幕前演出，她說：「問都不要問，她會跑走，她跟老公、兒子生活好好，不需要，她愛低調，不喜歡我貼合照出來，成班好似得我未退休，謝月美都減少工作，只間中做舞台劇。」

黎燕珊談到家裡裝活水系統，幫助患有濕疹的女兒舒緩病症，自己也靠飲清水和做運動保持健美。 她提到已投入《法證先鋒IV》重拍工作，需要補拍5集，當中會再演慘情喊戲：「再喊都冇難度，我是專業，好感恩再有一次機會，做得更好。」提到老友張文慈被粉絲騷擾，她指對方為人低調，很少提私人事 ，剛剛在群組得知此事，會支持她。

(即時娛樂)