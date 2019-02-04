蔡少芬400米高空向張晉示愛︰謝謝你在我生命中出現 (16:36)

張晉與太太蔡少芬（Ada）及張媽媽參與內地旅行真人騷《我最愛的女人們》，Ada在最新一集登上88層樓的上海金茂大廈體驗戶外空中漫步，在離地400米的高空上向老公張晉示愛！

剛步出戶外高空走道時，Ada嚇得腳震兼瘋狂大叫，但很快便適應下來，輕鬆地從高空欣賞上海景色。之後，她接受高空告白任務，流着眼淚面對鏡頭說：「老公，感謝你，我真的謝謝你在我生命中出現！原來站在那麼高說『我愛你』是很激動的，你讓我有兩個寶貝女兒，讓我有老爺、奶奶的愛，謝謝你帶給我完美的家。」

事後，Ada說︰「我是在比較現實的家庭裏出生的，一個家沒有爸爸就是不完整。別人有的幸福，但可能不在我這裏。我長於單親家庭，小時候的我不相信婚姻，覺得婚姻沒有安全感，也不相信有人會相愛一生一世，自從遇到你（張晉），世界就改變了。」

面對太太的感性告白，張晉也難掩鐵漢柔情，感動得眼濕濕。他說︰「我是特別心痛她在單親家庭長大，這對她的傷害應該是很大的。我也謝謝你（蔡少芬）在我生命中出現，幸好認識了你，如果沒有遇到你，可能我沒有結婚。你改變得我最多是愛情觀念，可能自己有點花心，不會像現在那麼心甘情願肯定地說一生一世。」

另外，Ada又在節目中分享當年接受求婚時的瘀事，她說︰「那天我一開門，看見了心形蠟燭，然後他拿出鮮花跪在地上，我感動死了。他說『妳嫁不嫁給我』，我就發出了一個聲音『呠』（放屁聲）。當時我以為這是我們的小『屁』密，誰知原來還有一班朋友在場。一班朋友都在廚房大叫，笑我放屁了，我的伴娘還說『好臭呀』，很搞笑。不過，這是非常好的回憶，永遠記得有一班朋友見證我們的求婚過程。」

（即時娛樂）