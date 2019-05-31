梁詠琪零加盟費簽約環球 唔想老公辛苦操肌扮國王 (17:59)

【今日直擊】梁詠琪（Gigi）今日正式加盟環球唱片公司，新聞發布會以童話故事形式進行，Gigi先後遇上幾位童話故事人物，當中包括穿上雨褸的國王，即《國王的新衣》主角。最後Gigi在台上簽約，並與唱片公司高層等舉杯慶祝。

Gigi透露她會有首新歌叫《再見灰姑娘》，現在是新階段，不想再造催淚的慘情歌，想做些令人溫暖、有希望的歌曲，而未來幾首新的歌曲，亦會以童話故事仍為藍本。至於今次加盟費有幾多？Gigi說：「無，現在沒有這些事了，其實是一個合作形式，我是簽唱片約，3年，簽了一張專輯，10首歌，所以沒有什麼加盟費。亦覺得自己可以兼顧少些幕後事情，想時間上分配好些，家庭與工作可以分配好，以前自己工作室做好多鎖碎事就好煩。」

笑問台上的國王跟老公Sergio誰較靚仔？Gigi表示：「覺得國王是大隻一點，靚仔方面就無得比﹗（不找老公來飾演國王？）因為故事的典故是《國王的新衣》，指定這個國王是唔着衫，聽到就覺得佢好似唔夠fit，不如搵個model，又唔想辛苦他，為了記者會去操練，是我惜住他，不想他特別去操練，不如搵個本身有胸肌的去做，都是代表他的。其實他們話唔着衫，但女兒會睇到張相，覺得出街無上裝不太好睇，有件雨褸好過無，小朋友見到都覺得是有着衫。」

（即時娛樂）