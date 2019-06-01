祥嫂有望下周出院 鄧兆尊否認母親患重病︰胃口好 鬧到人 (17:33)

【今日直擊】現年74歲的新馬師曾遺孀洪金梅（祥嫂）早前因肺部出問題入院，至今已一星期。祥嫂的大仔鄧兆尊今日下午到醫院探望母親。對於有傳祥嫂之前定期出入醫院的日間癌症治療中心，他強調︰「老人家病，普通嘢，唔係你地講嗰啲﹗」

兆尊透露祥嫂只是有點身體不適、多痰，既然入了院，就順便接受身體檢查，所以才會留院至今。他說︰「她沒有事，煮得東西來給她吃，點會有事，否則我天天都來醫院啦﹗」兆尊承認弟妹找中大醫學院臨牀腫瘤學系教授莫樹錦醫生為祥嫂診症，他解釋弟妹那天是因為緊張，才找相熟的醫生幫忙。

兆尊估計祥嫂能在一星期後出院。問到祥嫂精神如何時，他說︰「精神﹗她叫我來時要穿得好一點，你話她精不精神？OK啦，最緊要精神，鬧到人就得啦﹗（鬧到你？）當然鬧到，但現在不鬧了﹗（她胃口如何？）犀利，她應該每隔4個小時才吃東西，但她現在3個小時就食一次。她食得豉油雞，會有什麼病﹗」

被問到祥嫂日後有什麼要特別注意時，兆尊說︰「叫她睡多一點。老人家好怕入醫院，會比較緊張，要佢放鬆一點，就好快康復。(那就好﹗）希望啦﹗（母子情更好？）一向沒怎樣變過，我電話號碼不會改，隨時可以找我。」

（即時娛樂）