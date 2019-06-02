老公婚後好聽話 黃翠如笑蕭正楠峇里行禮第一個喊 (16:39)

【今日直擊】去年在外地註冊的黃翠如、蕭正楠（Edwin）上月在峇里補辦婚禮，黃翠如今日出席活動時，透露秘密為婚禮籌備了一個月，連他們兩個、雙方家人、伴郎伴娘只有15人出席。翠如說︰「每個爸爸、媽媽都想女兒正式地嫁出去，所以今次的儀式純粹為了家人。」

她回憶父親拖住她步入禮堂，將她交予蕭正楠時說自己照顧女兒不夠好，叮囑蕭正楠好好照顧她時感動落淚，令她和蕭正楠也忍不住跟着流淚。翠如說︰「我第一次見爸爸喊。其實Edwin是第一個喊的人，我一見到他，他已經在哭。其實我們已經結了婚，我覺得很簡單，只為給家人一個開心回憶，沒想過他會哭。」

蕭正楠可有作出愛的承諾？翠如說︰「他每次都是說會好好照顧我，會聽我話。他的表現比我好，婚後比婚前聽話。（好好啊﹗）是呀，例如他每次離港後回家，第一件事就去抹我架車，還幾乎天天幫我吹頭。他做很多小事令我好感動﹗」

翠如不打算補擺婚宴，表示這段日子已收到了大家的祝福，不想朋友再花時間出席婚宴。被問到在峇里時可有趁機造人？她說︰「未，我們在峇里5天，之後又去日本、馬來西亞等地玩。（算不算是度蜜月？）不算，他說蜜月旅行會在大埔搞。我沒所謂，我們放假就去旅行，不用特別強調是度蜜月。」

（即時娛樂）