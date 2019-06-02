【李兆基病逝】擅演江湖人物 搞笑亦得 拍過星爺多部喜劇 (22:48)

李兆基有「影壇四大惡人」之一的外號。加入娛樂圈前，他曾是童黨「慈雲山十三太保」成員，後來成功戒毒洗底，重投社會。1980年，李兆基獲邀加入娛樂圈拍電影，由於外形草根及樣子兇惡，多飾演江湖人物等惡人角色，如《黑獄斷腸歌之砌生豬肉》、《慈雲山十三太保》及《紅燈區》等，當中最廣為人知是他在《古惑仔》系列電影中飾演「吹水基」一角，他亦因而被稱為「基哥」。

除了惡形惡相的江湖人物，李兆基也極具喜劇細胞，曾參與多部周星馳（星爺）主演的電影，如《食神》、《算死草》及《行運一條龍》，令觀眾留下深刻印象。他亦演出過無綫及亞視劇集，如《霓虹姊妹花》、《縱橫四海》及《影城大亨》等。90年代，李兆基和好友吳志雄合作開設電影公司，投資多部以江湖人物為題材的電影。

現實生活中的李兆基是個有義氣又樂於助人的好人，朋友有事一定幫忙，又試過幫藝人朋友追片酬及擺平麻煩事。他早年曾參與不少義工活動，以用自身經歷鼓勵年青人，又請露宿者食飯、剪髮等。

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（即時娛樂）