【下月底來港】前Wanna One成員金在奐發燒入院 (15:53)

韓國限定男團Wanna One前成員金在奐最近推出首張個人專輯《Another》，現正忙於新碟宣傳，7月30日他更將來港舉行粉絲見面會。

據韓媒今日報道，金在奐因為發高燒而入院。早在上月28日他亦曾因發燒，送院吊完鹽水，情況好轉後繼續工作，例如為SBS電視台音樂節目《The Show》演出。不過，日前他再發燒，且高燒不退，故再度入院。他所屬經理人公司表示，金在奐會暫時留院兼停工。

金在奐為了下月來港開騷，近日接受本地傳媒訪問，他表示Wanna One活動結束後，一直專注作曲及練舞，就算不用開工的日子，也會在家寫歌。雖然在Wanna One活動期間，練得一身「舞功」，但他仍希望自己能成為一位專業的唱作歌手，「我想成為一位能為大家帶來好音樂及值得信賴的歌手。」對於舞技，他仍自覺不足，「100分滿分的話，大概只值20分」。

談到香港，他曾多次以Wanna One成員身分訪港，他慨嘆每次都無緣四出觀光，「最近我對旅行甚感興趣，如果有機會，真想在港遊覽」。他不忘大讚香港粉絲親切，自爆正努力學習廣東話，準備在見面會上，展示努力的成果。被問到早前在網上直播節目中親手包餃子，自誇最叻煮炸醬麵，「下次我想挑戰製作松葉餅（中秋節傳統食品）」。

提到Wanna One，前成員李大輝及朴佑鎮落實於8月24日來港，連同兩人所屬的新男團AB6IX成員，於亞洲國際博覽館舉行粉絲見面會。

（即時娛樂）