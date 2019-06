「大美人」李嘉欣本月20號49歲生日,「最靚CEO」黎姿(現名馬黎珈而)今日率先為壽星女慶祝外,她更被封為「最美麗御用攝影師」幫李嘉欣拍下許願一刻,效果不錯。

李嘉欣開心留言:「First birthday gathering with my besties Do I look more photogenic ?? @gigilai_official Thank you @bonbc for the perfect lunch #mostbeautifulphotographer #sisterhood #1stbdaycake #最美麗御用攝影師 #Gemini」

