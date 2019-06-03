【湊成好字】40歲吳辰君6分鐘順產誕8磅肥B仔 (22:47)

現年40歲的吳辰君於2012年嫁內地官二代廖懷南，婚後定居北京，育有4歲多女兒Mia。今日吳辰君於社交平台報喜，無痛分娩生下第二胎，是8.2磅肥B仔，湊成一個「好」字。她分享跟大隻B的照片，BB頭髮濃密，她抱囝囝在懷中大滿足。

她寫道：「第一胎因為胎位不正被醫生說需要剖腹產，其實很後悔那時候沒有多等等就接受醫生的診斷。但是非常感謝第二胎的醫生相信我也全力支持我用自然產方式生下兒子，自然產的好處實在太多了，包括身體能恢復得很快。因為兒子出生的時候已經偏大是3700公克，想自然產，所以醫生建議打催生，讓寶寶在預產期提前兩天出生，因為打催生等了一天一夜才發動，還好有打無痛分娩，等到十指開準備生產時，當醫生到了只花了6分鐘就順利產下兒子，出生後護士馬上把寶寶抱到我的胸口讓我和寶寶做skin to skin的親密接觸，非常人性化也很感動。很感謝這次的助產人員，尤其是醫生和護士，是你們的專業讓這次的生產過程相當順利，我和寶寶也都很健康，真心感恩，只要孕期好好努力控制飲食，和保持運動，也是可以有機會剖腹產再轉自然產的，千萬不要輕言放棄，也要找到相信及合適你的醫生。加油媽咪們。」

（即時娛樂）