【專訪】楊明曾迷失屢犯錯被雪藏 試過18個月無糧出 (19:27)

楊明入行已有21個年頭，星途高高低低，早年已受無綫力捧，可惜年少輕狂令其一度迷失，愛蒲並頻頻鬧事，2005年涉醉駕及2007年刑事毀壞，給果被公司放入「雪櫃」。楊明表示：「影響到我的人生是其次，雖然都很大（影響），但是自己做錯，所以心甘命抵，錯了便用更多時間和努力去彌補。但如果因我做出這樣的事，例如醉酒駕駛撞到無辜的人而影響對方一世，這種感覺令到我很不舒服，也警惕我不要再重犯。」

回首被「雪藏」的日子，楊明坦言當時間中才有劇拍，且是演行行企企角色，經歷過被力捧再「降呢」演閒角，是需要捱過心理關口及不開心的，但自己做錯只能咬緊牙關，「我當時是抱住『無論幾辛苦，都要做番些成績給大家睇』這個理念去維持心理狀態」。他更指當時最窮試過因不夠騷，18個月時間無糧出，唯有晚上到與朋友夾份投資的舖頭賣大閘蟹打工，身為老闆之一的他也要落手蒸蟹和賣蟹掙取人工；早上則「重讀」訓練班，為未來鋪路。

楊明稱低潮期出街遭受不少冷言冷語，被人叫過「茄喱啡」及垃圾，當中被叫垃圾最難平復，但他無想過放棄或轉行。

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（即時娛樂）