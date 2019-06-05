【結婚兩周年】38歲安以軒曬大肚寫真：不用努力收小腹 (13:56)

安以軒趁「卸貨」前影一輯大肚寫真留念。（安以軒fb圖片）

安以軒拉埋老公陳榮煉陪她影大肚寫真，陳榮煉更裸上身跟大肚妻咀嘴曬恩愛。（安以軒微博圖片）

現年38歲的台灣女星安以軒，跟澳門百億CEO陳榮煉於2017年結婚，本年3月中安以軒宣布懷孕，她說：「從此，我們的世界多了一個你，期待66 66 66​。」

今午安以軒趁著和老公結婚兩周年紀念，在微博上載大肚寫真，她說：「這就是~傳說中的~《大！肚！照！》，人生第一次拍照不用努力收小腹還可以盡情的凸出來（女孩們都懂的），也一定要紀念一下身體這不可思議的神奇變化，（望着自己的肚子還是無法相信怎麼可以大成這樣），為了把66『放出來』第一次穿那麼少拍照…真的會緊張不自在，所以拉著小叮噹陪我！！！66拔拔（爸爸）人真好~就這樣他的上衣被我收走了

2017.6.5 在夏威夷披著白紗出嫁～

2年後的今天

我們收穫了上天給我們最棒的禮物⋯

一切都是最好的時間&安排！

#小叮噹夫婦 #二周年結婚快樂

取名小名66是因為拔拔（爸爸）叫65~

後來才想起我們在夏威夷結婚

而夏威夷語「Aloha~阿囉哈~」

本來意指：希望、愛、和平、幸福，

後來才成為問候語：你好。

而阿囉哈拍照的手勢比法就是66

喜歡這樣的巧合~」

（即時娛樂）