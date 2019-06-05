【為個唱造勢】蕭敬騰孖向佐遙距合唱 謝霆鋒驚喜現身 (14:37)

金曲歌王蕭敬騰將於8月30日和31日，在紅館舉行《蕭敬騰娛樂先生世界巡迴演唱會─香港站》，門票今日公開售票。雖然蕭敬騰因忙於巡迴演唱會，無暇來港宣傳，但他的「孖生兄弟」向佐，挺身而出代他宣布香港站即將展開，相當搞鬼！兩人更遙距合唱一段《新不了情》，為演唱會造勢，叫人驚喜的是老蕭的好友謝霆鋒，突然「現身」加入，為兩人打氣。

蕭敬騰和向佐一向被指「撞樣」，但兩人毫不介意，私下還相當老友。向佐見蕭敬騰為巡迴演唱會分身不暇，因此甘願當他的「替身」，以特別新聞報道形式，跟觀眾宣布演唱會事宜。蕭敬騰亦感激老友幫忙，他還說：「好！謝謝向佐幫我官方宣傳。現在溫馨提示大家：記得帶雨具以防下大雨！8月30號、31號 香港紅磡體育館，到時候見！」

一輪宣布後，兩人更換了衣服，以視像來個遙距合唱，先由向佐唱出《新不了情》其中一段：「回憶過去，痛苦的相思忘不了，為何你還來，撥動我心跳！」然後到老蕭接下去唱出：「愛你怎麼能了，今夜的你應該明瞭，緣難了，情難了。」當以為有得繼續聽下去時，謝霆鋒突然現身，並笑說：「哎！唔該你哋兩個唔好唱喇，如果想聽老蕭唱歌，梗係要去睇演唱會啦！」

（即時娛樂）