【瞓身拍攝】為維護臥底男友方中信 溫碧霞遭古惑仔強暴 (15:36)

由林峯、蔡卓妍和方中信等主演的網劇《PTU機動部隊》，正於「黃Viu煲劇平台」熱播。劇集即將進入結局篇，劇情高潮迭起，其中一幕講述飾演方中信舊愛的溫碧霞（Irene），被爆廿多年前被兩名大漢強暴，而悲劇的畫面更不時在Irene腦海浮現。

被喻為「逆齡女神」的Irene，在《PTU機動部隊》中飾演酒吧老闆娘，經常以招牌露肩裝上陣，有時又低胸裝示人，盡顯媚態。不過要數最激的場面，莫過於Irene被強暴的戲分，劇情講述Irene年輕時為維護卧底男友方中信，慘被兩名古惑仔施暴，事隔廿多年，事件終於曝光，而拍攝期間，Irene不僅要化被毆受傷的妝，還要不斷掙扎，狀甚可憐。

問到今次劇拍攝過程可有困難？Irene直言：「演戲對我來說不會有困難，每次拍戲前我都會做好多準備工夫，全情投入拍攝。」Irene續說，今次是第二次跟方中信合作，所以很有默契及火花，Irene透露拍攝期間，對方經常會逗她笑，大讚方中信是一個喜歡搞笑的人。

問到Irene平時有何「逆齡」心得？她表示最大秘訣就是做運動：「我好細個已經鍾意做運動，運動是最基本的東西，其次是心態，這麼多年來，我的生活、工作態度都沒有改變，對所有東西還有憧憬，依然熱愛拍劇、拍電影。」

（即時娛樂）